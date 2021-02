Quina 5488: ninguém acerta e prêmio vai a R$ 2,6 milhões

Nesta terça-feira, dia 09 de fevereiro, nenhum apostador da Quina 5488 conseguiu acertar as cinco dezenas premiadas. Como não teve ganhadores, o prêmio que já estava acumulado, subiu mais uma vez e agora vale R$ 2,6 milhões no próximo sorteio.

Os números do resultado da Quina 5488 de hoje: 65 – 57 – 30 – 66 – 23.

Teve ganhador na Quina 5488 de hoje?

A faixa principal de prêmios do sorteio da Quina de hoje não teve nenhum apostador ganhador. A modalidade ainda pagou diversos prêmios nas demais modalidades.

5 acertos – Não houve ganhadores;

4 acertos – 37 apostas ganhadoras, R$ 12.939,57;

3 acertos – 3.531 apostas ganhadoras, R$ 203,89;

2 acertos – 103.928 apostas ganhadoras, R$ 3,81.

Confira a gravação do sorteio de hoje:

Assista as gravações de todos os sorteios da Quina no perfil da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina será nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, e o prêmio será de R$ 2,6 milhões. Ganha a bolada milionária o apostador que acertar as cinco dezenas do sorteio.

Para efetivar o jogo na Quina, basta ir até uma lotérica ou até mesmo pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Ganha prêmios os apostadores que acertarem 5, 4, 3 ou 2 números.