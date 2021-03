Quina 5509 pode pagar R$ 4,5 milhões no próximo sorteio

Na próxima segunda-feira, dia 08, a Quina 5509 pode entregar o prêmio acumulado de R$ 4,5 milhões e fazer mais um milionário. O sorteio das dezenas do concurso está previsto para às 20 horas, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

No canal oficial da Caixa no YouTube ou página Loterias Caixa do Facebook, os apostadores podem conferir a transmissão do sorteio ao vivo. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até uma hora antes da premiação.

Como funciona o sorteio da Quina?

Para tentar acertar o resultado da Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de duas dezenas já é possível ganhar prêmios.

A posta mínima de cinco números sai por R$ 2 e pode ser feita até às 19h – uma hora antes do sorteio do concurso – nas lotéricas credenciadas ou pela internet.

Qual é a chance de ganhar na Quina?

A chance ganhar na Quina 5509 com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta. Por exemplo: um jogo com 15 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.