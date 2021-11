Quina 5716: prêmio vai a R$ 21 milhões no próximo concurso

Foi realizado neste sábado, 27 de novembro, o sorteio da Quina concurso 5716 no Espaço da Sorte, na Bela Vista, em São Paulo. Confira as dezenas do resultado: 06-26-72-76-77.

Ganhadores da Quina concurso 5716

Não houve acertador do resultado da Quina concurso 5716 e o prêmio acumulou em R$ 21 milhões. A segunda maior faixa, de quatro acertos, teve 124 bilhetes ganhadores e cada um foi premiado com R$ 7 mil.

Na terceira faixa, de três acertos, serão pagas 9,3 mil quantias de R$ 90. Já na última faixa, de dois acertos, 245,8 mil apostas receberão R$ 3,40.

Como receber o prêmio da Quina de hoje?

Todos os prêmios do resultado da Quina 5716 de hoje podem ser resgatados nas agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Contudo, se for menor que R$ 1.903,98 outra opção é realizar o saque nas lotéricas credências. Apostadores online podem solicitar transferência do prêmio para uma conta do Mercado Pago.

O prazo para efetuar o resgate é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio da Quina concurso 5716.

Próximo sorteio

Na segunda-feira, 29 de novembro, ocorre o sorteio da Quina concurso 5717 a partir das 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h, nas lotéricas ou canais eletrônicos: aplicativo ou site Loterias Caixa.