Quina 5733: sem ganhador prêmio acumula em R$ 4,4 milhões

A Caixa realizou nesta sexta-feira, 17 de dezembro, o sorteio da Quina concurso 5733 no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo. Confira o resultado: 04-12-24-30-56.

Ganhadores da Quina concurso 5733

Ninguém acertou o resultado da Quina concurso 5733 e o prêmio acumulou em R$ 4,4 milhões. Já 111 bilhetes foram registrados com quatro dezenas, dividiram o segundo maior, e cada um vai receber R$ 3,7 mil.

Outras 7,2 mil apostas acertaram três números e vão receber a quantia de R$ 54 cada da terceira faixa. A última faixa, de dois acertos, teve 155,3 mil ganhadores e conseguiram faturar R$ 2,55.

Confira o resultado da Quina 5732

Como receber o prêmio da Quina de hoje?

Todos os prêmios do resultado da Quina 5733 de hoje podem ser resgatados nas agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Contudo, se for menor que R$ 1.903,98 outra opção é realizar o saque nas lotéricas credências. Apostadores online podem solicitar transferência do prêmio para uma conta do Mercado Pago.

Os sortudos tem até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio da Quina concurso 5733 para efetuar o resgate. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Quina, concurso 5734, está previsto para este sábado, 18 de dezembro, a partir das 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h, nas lotéricas ou canais eletrônicos: aplicativo ou site Loterias Caixa.

