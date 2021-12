Quina 5737: prêmio de R$ 730,9 mil sai para bilhete de Mato Grosso

O sorteio da Quina concurso 5737 foi realizado na noite desta quarta-feira, 22 de dezembro, no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo. Confira o resultado: 15-36-40-53-58.

Ganhadores da Quina concurso 5737

Uma aposta de Nova Bandeirantes, em Mato Grosso, acertou o resultado da Quina concurso 5737 e ganhou o prêmio de R$ 730,9 mil. Já 44 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 7,1 mil cada.

Na terceiras faixa, de três acertos, 3,6 mil bilhetes vão receber R$ 81 cada. Por fim, na última faixa, de dois acertos, 88,7 mil jogos faturaram R$ 3,36 cada.

Como receber o prêmio da Quina de hoje?

Todos os prêmios do resultado da Quina 5737 de hoje podem ser resgatados nas agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Contudo, se for menor que R$ 1.903,98 outra opção é realizar o saque nas lotéricas credências. Apostadores online podem solicitar transferência do prêmio para uma conta do Mercado Pago.

O prazo para efetuar o resgate é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio da Quina concurso 5737. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Próximo sorteio

Nesta quinta-feira, 23 de dezembro, ocorre o sorteio da Quina concurso 5738 a partir das 20h (horário de Brasília) e o prêmio está estimado em R$ 700 mil. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h, nas lotéricas ou canais eletrônicos: aplicativo ou site Loterias Caixa.