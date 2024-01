Quina 6351: resultado da Quina de sexta-feira (26/01/24)

O sorteio do concurso 6351 da Quina será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) de sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. O bilhete que tiver as cinco dezenas do resultado da Quina pode ser premiado com a quantia estimada em R$ 2 milhões.



33-35-39-46-80

Resultado da Quina 6351

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram: 33-35-39-46-80

Será que hoje é seu dia de sorte? Anote os números do resultado da Quina. O sorteio é realizado pela Loterias da Caixa. Para o sorteio dos 5 números da Quina é utilizado 1 globo, carregado com bolas numeradas de 01 a 80.

Veja também o resultado da lotofácil

Como ganhar o prêmio na Quina 6350?

O apostador que conseguir acertar as cinco dezenas sorteados hoje poderá receber um prêmio milionário.

Para conseguir ganhar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina de sexta-feira. Se ninguém acertar os cinco números, a quantia será distribuída para os acertadores da segunda faixa. Se ninguém também conseguir adivinhar quatro dezenas, o valor para a terceira faixa e assim por diante.

O apostador pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A probabilidade de acertar o resultado é de uma em mais de 24 milhões. Mas se a aposta tiver mais números, a chance de ganhar aumenta:

5 números – a chance é de uma em 24.040.016;

6 números – a chance é de uma em 4.006.669;

7 números – a chance é de uma em 1.144.763;

8 números – a chance é de uma em 429.286;

9 números – a chance é de uma em 190.794;

10 números – a chance é de uma em 95.396;

11 números – a chance é de uma em 52.035;

12 números – a chance é de uma em 30.354;

13 números – a chance é de uma em 18.679;

14 números – a chance é de uma em 12.008;

15 números – a chance é de uma em 8.005.