Resultado da Quina 7064 hoje: dezenas de segunda-feira 13/07/2026

Resultado da Quina 7064 hoje: dezenas de segunda-feira 13/07/2026

As Loterias Caixa sorteiam neste segunda-feira, 13 de julho, o resultado da Quina 7064, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 1,5 milhão e pode sair para o apostador que acertar as cinco dezenas do concurso.

Resultado Quina 7064

Para faturar prêmio, os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou os cinco números sorteados no resultado da Quina. Confira o resultado: 15-24-29-53-60

O apostador que acertar o resultado da Quina 7064 poderá retirar prêmios de até R$ 2.259,20 em uma lotérica credenciada. Contudo, se a bolada for maior, o valor só poderá ser resgatado nas agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de documento oficial com CPF. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio do concurso.

Quais são os dias dos jogos da Quina?

Os apostadores que quiserem tentar a sorte também no próximo concurso da Quina terão uma nova oportunidade no sábado. Os jogos da modalidade correm de segunda-feira a sábado, exceto em feriados nacionais.

As apostas simples podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio nas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa. A aposta custa a partir de R$ 3, com cinco números, e pode chegar a R$ 9.009, com 15 dezenas marcadas.

Resultados anteriores da loteria

Resultado da Quina concurso 7063, sorteado no sábado, 11 de julho de 2026: 09-36-55-61-79

Quina concurso 7062, sorteado na sexta-feira, 10 de julho de 2026: 15-19-42-50-63.

Resultado da Quina concurso 7061, sorteado na quinta-feira, 9 de julho de 2026: 19-49-59-60-71.

Resultado da Quina concurso 7060, sorteado na quarta-feira, 8 de julho de 2026: 02-19-27-38-69.

Concurso 7059, sorteado na terça-feira, 7 de julho de 2026: 27-47-57-70-78.

Concurso 7058, sorteado na segunda-feira, 6 de julho de 2026: 08-26-27-66-79.

Resultado da Quina concurso 7057, sorteado no sábado, 4 de julho de 2026: 34-38-47-63-75.

Concurso 7056, sorteado na sexta-feira, 3 de julho de 2026: 28-41-43-50-57.

Resultado da Quina concurso 7055, sorteado na quinta-feira, 2 de julho de 2026: 07-20-22-38-66.

Concurso 7054, sorteado na quarta-feira, 1º de julho de 2026: 02-11-34-63-68.