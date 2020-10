Nenhuma aposta acerta a Quina e prêmio vai para R$ 2,3 milhões; veja resultado

As dezenas sorteadas no concurso foram: 02-05-11-16-51

Nenhuma aposta marcou os cinco números sorteados no resultado da Quina, concurso 5386, e o prêmio estimado em R$ 1,6 milhão acumulou. O sorteio da Loterias Caixa foi realizado nesta quinta-feira (08), em São Paulo.

A Quina concurso 5386 pode pagar R$ 2,3 milhões na próxima na sexta-feira, 9 de outubro. O resultado será anunciado a partir das 20h.

Qual é a probabilidade de ganhar na Quina?

Com a aposta simples, a probabilidade do apostador acertar os cinco números do resultado da Quina é de uma em 24.040.016. Todavia, na aposta com 15 números, essa chance vai para 8.005.

