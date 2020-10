As dezenas sorteadas no concurso foram: 04-06-16-22-75.

Nenhum jogador acertou os cinco números sorteados no resultado da Quina, concurso 5389, e o prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, mais uma vez, acumulou. O sorteio da Loterias Caixa foi realizado no sábado (10), em São Paulo. Para o próximo sorteio, previsto para terça-feira, 13 de outubro, o prêmio chega a R$ 4,5 milhões.

Confira o resultado da Quina concurso 5389: 04-06-16-22-75.

Entretanto, nas demais faixas de prêmios, diversas apostas marcaram menos números. Na segunda faixa, de quatro acertos, 98 apostas levaram R$ 5,8 mil e, na faixa de três acertos, 7 mil ganharam R$ 122. Cerca de 157, 8 mil apostas que acertaram duas dezenas ganharam R$ 3.

Para o próximo sorteio, previsto para quarta-feira, 14 de outubro, o prêmio chega a R$ 5,6 milhões.

Como apostar na Quina?

Para apostar na Quina concurso 5389, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A aposta da Quina custa no mínimo R$ 2 (com cinco números), mas pode chegar a R$ 6.006 (com 15). Se a aposta for feita no site, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, mas esse valor pode incluir jogos em outras loterias.

Qual é a probabilidade de acertar o resultado da Quina?

Com a aposta simples, a probabilidade de acertar os cinco números do resultado da Quina é de uma em 24.040.016. Já na aposta com 15 números, essa chance vai para 8.005.

Na Quina, a sequência de números que mais apareceram é: 04 – 31 – 39 – 49 – 53. Dos cinco, 04 e 49 são os campeões de aparições, com 354 e 353, respectivamente.

