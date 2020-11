No sorteio da Quina 5416 , deste sábado (14), pode sair o acumulado de R$ 2,4 milhões previsto para a aposta que acertar as cinco dezenas . O resultado pode ser acompanhado a partir das 20h por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas dever ser feitas até às 19h, uma antes do sorteio.

No último sorteio da Quina, concurso 5415, de ontem (13), os números sorteados foram: 04 18 24 65 73. Apesar de não ter nenhum acertador do resultado, houveram ganhadores nas demais faixas.

Como participar da Quina 5416?

Para participar da Quina 5416, o apostador precisa fazer um jogo que contenha de cinco a 15 dezenas, das 80 disponíveis no volante. É preciso fazer a aposta em casas lotéricas ou no site oficial da Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

O preço da aposta da Quina 5416 pode ter diferentes valores. Tudo depende da quantidade de dezenas que o jogador querer que sua aposta tenham.

6 números custa, assim, R$12,00;

7 números custa, assim, R$42,00;

8 números custa, assim, R$112,00;

9 números custa, assim, R$252,00;

10 números custa, assim, R$504,00;

11 números custa, assim, R$924,00;

12 números custa, assim, R$1.584,00;

13 números custa, assim, R$2.574,00;

14 números custa, assim, R$4.004,00;

15 números custa, assim R$6.006,00;

Além do prêmio principal, que vai para os acertadores dos cinco números, quem marca quatro, três ou duas dezenas na Quina 5416 também ganha prêmio.

Chance de ganhar no concurso 5416

A chance ganhar na Quina 5416 com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Mas, se a aposta tiver mais números, por exemplo, um jogo com 15 dezenas, a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.