Quina 5493: prêmio de R$ 1,5 milhão pode sair hoje, quarta-feira (17/02)

A Quina 5493 pode pagar o prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão nesta quarta-feira (17). Para levar a bolada, os apostadores precisam registrar seus jogos em lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 19h.

O sorteio está previsto para às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Confira o resultado da último sorteio, concurso 5492

Como jogar na Quina concurso 5493?

O volante da Quina 5493 é composto por 80 números, entretanto, apenas cinco são sorteados. Para tentar a sorte, o apostador precisa marcar de cinco a 15 dezenas.

A aposta que cravar no mínimo dois números já ganha prêmio da modalidade. Os jogos podem ser feitas presencialmente em lotéricas ou por meios eletrônicos da Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Um bilhete simples de cinco dezenas da Quina 5493 custa R$2,00. Contudo, nesta modalidade, é possível acrescentar números para aumentar a chance de ganhar.

Se forem escolhidos 15 números, por exemplo, o preço da aposta pode ultrapassar R$6 mil.

Quando tem sorteio da Quina?

Os sorteios da Quina ocorrem, a partir das 20h, seis vezes por semana: de segunda-feira a sábado. Além disso, contam com transmissão ao vivo pela internet no canal da Caixa no YouTube e página do Facebook das Loterias Caixa.

Qual é a probabilidade de ganhar na quina concurso 5493?

Certamente, ganhar o prêmio máximo na Quina 5493 pode ser um pouco mais complicado se comparado a outros jogos. Com a aposta simples, a probabilidade do apostador acertar os cinco números é de uma em 24.040.016.