A Quina 5512, desta quinta-feira (11), pode entregar o prêmio acumulado de R$ 8,5 milhões, já que nenhuma aposta acertou o resultado do último concurso ( 12 23 24 37 63 ). As cinco dezenas serão sorteadas a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

No canal oficial da Caixa no YouTube ou página Loterias Caixa do Facebook, os apostadores podem conferir a transmissão do sorteio ao vivo. As apostas da Quina 5511 podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 19h.

Próximo concurso da Quina

O volante da Quina 5512 possui 80 números, mas apenas cinco serão sorteados no próximo concurso da Quina. Para tentar a sorte, o apostador precisa marcar de cinco, apostas simples, a 15 dezenas. A escolha dos números pode ser feita manualmente ou por meio da Surpresinha – quando o sistema seleciona os números.

Para os os apostadores que têm aquela fezinha na sua combinação, é possível concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos. Desse modo, basta selecionar a opção Teimosinha e marcar a quantidade de vezes desejada. Ganha prêmio que acertar de duas a cinco dezenas.

Quanto custa o jogo da Quina?

A aposta simples da Quina 5512, com cinco números, sai por R$2,00. Contudo, nesta modalidade, é possível acrescentar números para aumentar a chance de ganhar: 6 números custa R$ 12; 7 números custa R$ 42; 8 números custa R$ 112; 9 números custa R$ 252; 10 números custa R$ 504; 11 números custa R$ 924; 12 números custa R$ 1.584 mil; 13 números custa R$ 2.574 mil; 14 números custa R$ 4.004 mil; 15 números custa R$ 6.006 mil.

Qual é a chance de ganhar na Quina?

A chance ganhar na Quina 5512 com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta. Por exemplo: um jogo com 15 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.

