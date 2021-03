Acumulada, Quina 5514 sorteia prêmio de R$ 11,5 milhões hoje (13/3)

Mais uma vez a Quina está acumulada e pode pagar no sorteio deste sábado (13), concurso 5514, o prêmio de R$ 11,5 milhões. A partir das 20h (horário de Brasília) os apostadores podem conferir o resultado ao vivo por meio da transmissão no canal Caixa do Youtube e página Loterias Caixa do Facebook.

A pessoa que deseja tentar a sorte para se tornar um milionário, deve fazer sua aposta em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) até às 19h.

No último sorteio, de sexta-feira (12), o prêmio estimado era de R$ 10 milhões, mas nenhuma aposta cravou as cinco dezenas da noite ( 02 06 09 45 64 ). Contudo, nas outras faixas de premiação, a modalidade fez ganhadores e entregou prêmios de R$ 6,9 mil, R$ 118 e R$ 2,87.

Como jogar na Quina?

O volante da Quina 5514 possui 80 números, mas apenas cinco são sorteados. Entretanto, para tentar a sorte, o apostador precisa marcar de cinco – para apostas simples – a 15 números. A escolha dos números pode ser feita manualmente ou por meio da Surpresinha – quando o sistema seleciona os números.

Para os que acreditam que seu jogo vai sair em algum sorteio, é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos. Desse modo, basta selecionar a opção Teimosinha e marcar a quantidade de vezes desejada. Ganha prêmio que acertar de duas a cinco dezenas.

Quanto custa o jogo da Quina?

A aposta simples da Quina 5514, com cinco números, custa R$2,00. Contudo, nesta modalidade, é possível acrescentar números para aumentar a chance de ganhar.

6 números custa R$12,00;

7 números custa R$42,00;

8 números custa R$112,00;

9 números custa R$252,00;

10 números custa R$504,00;

11 números custa R$924,00;

12 números custa R$1.584,00;

13 números custa R$2.574,00;

14 números custa R$4.004,00;

15 números custa R$6.006,00;

Qual é o valor do prêmio da Quina?

A Quina 5514 não tem prêmio fixo em nenhuma faixa de premiação, portanto, são repassadas porcentagens do prêmio bruto para cada uma:

35% para a faixa de cinco acertos;

19% para a faixa de cinco acertos;

20% para a faixa de cinco acertos;

11% para a faixa de cinco acertos

Qual é a probabilidade de ganhar na Quina 5514?

Nessa modalidade, ganhar o prêmio máximo pode ser um pouco mais complicado se comparado a outros jogos. Com a aposta simples, a probabilidade do apostador acertar os cinco números é de uma em 24.040.016. Porém, com a aposta com 15 números, essa chance vai para 8.005.