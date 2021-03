Quina 5517 sorteia prêmio acumulado em R$ 16,5 milhões na quarta (17)

O prêmio da Quina acumulou mais uma vez e para o próximo sorteio, concurso 5517, está estimado em R$ 16,5 milhões. Como nenhum apostador acertou o último resultado da modalidade (02 29 63 72 77), desta terça-feira (16), a nova bolada pode fazer até 16 novos milionários.

Apesar de não ter premiado na faixa principal do concurso 5516, a Quina entregou R$ 8,5 mil para cada 105 apostas que marcaram quatro acertos. Além disso, também tiveram prêmios de R$ 166 e R$ 3,6 para três e dois acertos.

De acordo com a Caixa, o próximo sorteio da Quina 5517 será realizado às 20h desta quarta-feira (17) a partir das 20h. O evento ainda será transmitido ao vivo no canal Caixa do YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

Como jogar na próxima Quina concurso 5517?

O volante da Quina 5517 possui 80 números, mas apenas cinco são sorteados. Entretanto, para tentar a sorte, o apostador precisa marcar de cinco – para apostas simples – a 15 números. A escolha dos números pode ser feita manualmente ou por meio da Surpresinha – quando o sistema seleciona os números.

Para os que acreditam que seu jogo vai sair em algum sorteio, é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos. Desse modo, basta selecionar a opção Teimosinha e marcar a quantidade de vezes desejada. Ganha prêmio que acertar de duas a cinco dezenas.

Quanto custa o jogo da Quina?

A aposta simples da Quina 5517, com cinco números, custa R$2,00. Contudo, nesta modalidade, é possível acrescentar números para aumentar a chance de ganhar.

6 números custa R$12,00;

7 números custa R$42,00;

8 números custa R$112,00;

9 números custa R$252,00;

10 números custa R$504,00;

11 números custa R$924,00;

12 números custa R$1.584,00;

13 números custa R$2.574,00;

14 números custa R$4.004,00;

15 números custa R$6.006,00;

Qual é o valor do prêmio da Quina?

A Quina 5517 não tem prêmio fixo em nenhuma faixa de premiação, portanto, são repassadas porcentagens do prêmio bruto para cada uma: