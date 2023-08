Quina da quinta: resultado da Quina 6224 (25/08/2023)

O sorteio do resultado da Quina concurso 6224 será realizado hoje, quinta-feira, 25/8, a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para a aposta que conseguir acertar os números está acumulado em R$ 9 milhões.

Resultado da Quina de quinta-feira

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Veja o resultado da Quina 6223

Ganhadores do prêmio da Quina 6224

Para conseguir ganhar o prêmio acumulado, os apostadores precisam ter a sorte de acertar as cinco dezenas do resultado da Quina concurso 6224. Se houver mais de um jogador marcar todos os números, a bolada será dividida igualmente entre as partes.

A partir de dois acertos, os apostadores também conseguem faturar nas demais faixas. Nenhuma faixa paga prêmios fixos e o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver acertador em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para receber o prêmio, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Já os prêmio de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago. O prazo para conseguir receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado do concurso 6224.

>> resultado do sorteio de São João