Quina da sexta-feira: resultado da Quina 6219 (18/08/2023)

O sorteio do resultado da Quina concurso 6219 será realizado hoje, sexta-feira, 18/8, a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para a aposta que conseguir acertar os números está acumulado em R$ 3 milhões.

Resultado da Quina 6219 - sexta-feira

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Ganhadores do prêmio da Quina

Para conseguir ganhar o prêmio acumulado, os apostadores precisam ter a sorte de acertar as cinco dezenas do resultado da Quina concurso 6219. Se houver mais de um jogador marcar todos os números, a bolada será dividida igualmente entre as partes.

A partir de dois acertos, os apostadores também conseguem faturar nas demais faixas. Nenhuma faixa paga prêmios fixos e o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver acertador do resultado da Quina em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Como jogar na Quina?

O apostador precisa escolher cinco números do volante composto por 80 dezenas. Contudo, também é possível escolher mais números.

A escolha dos números pode ser feita manualmente ou por meio da Surpresinha - quando o sistema seleciona os números. Além disso, existe a Teimosinha, modalidade para concorrer por três, seis, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos. Também ganha prêmio quem fizer dois, três ou quatro acertos.

Quanto custa o jogo da Quina?

A aposta simples da Quina, com cinco números, custa R$ 2,50. Contudo, nesta modalidade, é possível acrescentar números para aumentar a chance de ganhar.

5 números custa R$ 2.50;

6 números custa R$ 15,00;

7 números custa R$ 52,50 ;

8 números custa R$ 140;

9 números custa R$ 315;

10 números custa R$ 630;

11 números custa R$ 1.155,00;

12 números custa R$ 1.980,00;

13 números custa R$ 3.217,50;

14 números custa R$ 5.005,00;

15 números custa R$ 7.507,5​0 ;

