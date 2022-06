Quina de São João 2022: sorteio será em 25 de junho; veja prêmio

O concurso especial da Quina de São João 2022 está de volta e o sorteio será em junho, em comemoração a data do calendário nacional. A estima do prêmio já passa dos R$ 124 milhões e as vendas dos bilhetes já começaram, então prepare-se.

Quando será o sorteio da Quina de São João 2022

O sorteio da Quina de São João 2022 será no dia 25 de junho, sábado, a partir das 20 horas.

O concurso especial não acumula, por isso, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante.

Para jogar, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. A aposta mínima com cinco números custa R$ 2.

O apostador pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

As apostas podem ser feitas nos volantes específicos ou nos de concursos regulares em qualquer lotérica do país, no aplicativo Loterias Caixa e no portal.

Distribuição do valor destinado ao pagamento dos prêmios da Quina de São João 2022:

1ª faixa – 50% rateados entre as apostas que contiverem 5 prognósticos certos (quina);

2ª faixa – 19% rateados entre as apostas que contiverem 4 prognósticos certos (quadra);

3ª faixa – 20% rateados entre as apostas que contiverem 3 prognósticos certos (terno).

4ª faixa – 11% rateados entre as apostas que contiverem 2 prognósticos certos (duque).

Aproveite e confira todos os números sorteados na Quina de São João.