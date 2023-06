Quina de São João 2023: oito apostas dividem R$ 216 milhões

Neste sábado, dia 24 de junho, as Loterias Caixa sorteou os números da Quina de São João 2023 que tinha o prêmio estimado em R$ 21o milhões. O evento ocorreu em São Paulo, onde ficam localizados os globos da sorte, e teve as seguintes dezenas: 12-13-45-47-70.

Ganhadores da Quina de São João 2023

Oito apostas conseguiram cravar os números do resultado da Quina de São João 2023 e faturaram o prêmio de R$ 27 milhões, cada. O concurso especial também teve diversos ganhadores nas faixas de acerto parcial das dezenas.

Cerca de 2,5 mil apostas marcaram quatro números e vão receber R$ 7.431,19. Já outros 194 mil jogos acertaram três números e conseguiram R$ 93,51. A última faixa, de dois acertos, teve 4,9 milhões de sortudos e foram distribuídas as quantias de R$ 3,66.

Como receber o prêmio da Quina?

Todos os prêmios do resultado da Quina de hoje podem ser resgatados nas agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Contudo, se for menor que R$ 1.903,98 outra opção é realizar o saque nas lotéricas credências. Apostadores online podem solicitar transferência do prêmio para uma conta do Mercado Pago.

O prazo para efetuar o resgate é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio da Quina de São João 2021.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Quina será na segunda-feira, dia 26 de junho, e o prêmio estimado é de R$ 800 mil. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h, nas lotéricas ou canais eletrônicos: aplicativo ou site Loterias Caixa.

