Quina de São João 2026: quanto custa a aposta no prêmio de R$ 260 milhões?

Quina de São João 2026: quanto custa a aposta no prêmio de R$ 260 milhões?

Neste mês em que são comemoradas as festas juninas, as Loterias Caixa realizam tradicionalmente o concurso especial da Quina de São João. Em 2026, o sorteio acontecerá no domingo, dia 28 de junho, no Espaço da Sorte, em São Paulo. De acordo com a Caixa, neste ano o prêmio estimado para o concurso 7051 é de R$ 260 milhões.

Veja até que dia apostar na Quina de São João

Qual é o valor da aposta da Quina?

Para participar, é preciso realizar uma aposta de cinco números, que custa R$ 3. O apostador pode marcar de 5 a 15 dezenas entre as 80 disponíveis no volante. Quanto mais números escolhidos, maior o valor da aposta e também maiores as chances de ganhar.

O bilhete físico pode ser registrado em casas lotéricas de todo o país. Também é possível apostar pelos canais digitais das Loterias Caixa, como o portal Loterias Caixa, o aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS, e o Internet Banking Caixa, exclusivo para correntistas do banco.

5 números: R$ 3,00

6 números: R$ 18,00

7 números: R$ 63,00

8 números: R$ 168,00

9 números: R$ 378,00

10 números: R$ 756,00

11 números: R$ 1.386,00

12 números: R$ 2.376,00

13 números: R$ 3.861,00

14 números: R$ 6.006,00

15 números: R$ 9.009,00

Como apostar online?

Para apostar sem precisar sair de casa, é preciso ter mais de 18 anos e realizar um cadastro no app ou no site das Loterias Caixa. Durante o processo de inscrição, feito uma única vez, o apostador deve informar o CPF e criar uma senha, que também será usada em apostas futuras.

Pelo formato virtual, é possível escolher os próprios números ou deixar que o sistema faça a seleção aleatória por meio da Surpresinha. Além disso, também está disponível a Teimosinha, modalidade que permite repetir os mesmos números por mais de um concurso.

Outra comodidade encontrada no formato virtual é o modelo “Rapidão”. Por meio dele, a aposta é montada com base nas preferências cadastradas pelo usuário.

Como fazer um bolão?

Para realizar uma aposta em conjunto, é preciso formar um grupo, escolher os números da aposta e marcar a quantidade de cotas, que representa o número de participantes do bolão. De acordo com a Caixa, após ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Dessa forma, em caso de premiação, cada apostador pode resgatar sua parte individualmente.

Além disso, também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso, basta comparecer a uma unidade da Caixa e solicitar ao atendente a quantidade de cotas desejada. Nesses casos, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

As cotas dos bolões organizados pelas lotéricas também podem ser compradas pelo app Loterias Caixa e pelo portal de loterias online da Caixa, com tarifa de 35% sobre o valor da cota.

Quanto vai pagar a Quina de São João 2026?

Segundo as Loterias Caixa, o prêmio do concurso especial deste mês está estimado em R$ 260 milhões. Por ser um concurso especial, o valor não acumula, o que aumenta a expectativa dos apostadores. Caso nenhuma aposta acerte as cinco dezenas, o prêmio da Quina de São João 2026 será dividido entre os acertadores da faixa seguinte, com quatro números, e assim por diante.

Em 2025, a Quina de São João pagou R$ 250.247.112,44. O prêmio principal foi dividido entre 13 apostas, e cada uma recebeu R$ 19.249.775,58. No ano passado, foram sorteadas as dezenas 12, 19, 20, 34 e 35.

Quais os números mais sorteados na Quina de São João?

Nos últimos anos, algumas dezenas aparecem entre as mais sorteadas na Quina de São João. Para quem gosta de observar estatísticas antes de realizar a aposta, o levantamento pode servir como curiosidade, embora todos os números tenham a mesma chance de serem sorteados.

Entre os números mais frequentes em edições anteriores estão as dezenas 55, 14, 15, 17, 26, 28 e 79. Também aparecem em levantamentos históricos dezenas como 27, 29, 36, 53 e 78.