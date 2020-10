Quina paga hoje prêmio milionário de R$ 10 milhões; confira como apostar

A Caixa Econômica Federal informa que a Quina concurso 5393 pode pagar na noite deste sábado (17) o valor de R$ 10 milhões. O prêmio milionário pode sair para quem acertar a sequência de cinco números. O sorteio acontece às 20h no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. É possível acompanhar pela internet através do canal oficial do Youtube.

Para concorrer ao prêmio milionário da Quina neste sábado (17), é necessário fazer as apostas através das Casas Lotéricas ou pelo site oficial da Loterias Caixa. São considerados os jogos feitos às 19h.

Quais são as chances de ganhar o resultado da Quina?

Aumentar suas chances de ganhar o resultado da Quina é possível, mesmo sendo um jogo de sorte. Observe que, se você fizer uma aposta simples de cinco números, que custa R$ 2, terá as seguintes probabilidades de ganhar:

5 acertos – 1 em 24.040.016

4 acertos – 1 em 64.106

3 acertos – 1 em 866

Como receber o prêmio?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). Se o valor do prêmio for maior, o ganhador deve ir até uma agência da Caixa e levar: bilhete premiado, R.G e C.P.F.

É importante ficar atento ao prazo de retirada do prêmio. O apostador pode retirar o valor até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Caso isso não aconteça, o dinheiro será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.