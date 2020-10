Na última terça (27) foi sorteado às 20h o resultado do concurso 5401 da Quina. Porém, ninguém ganhou o prêmio acertando os cinco números. O próximo sorteio acontece nesta quarta no mesmo horário. As apostas podem ser feitas até às 19h. Saiba como participar!

Resultado do concurso 5401 da Quina de ontem

Confira quais foram os números sorteados na Quina de ontem:

07-18-32-52-71

Como apostar na Quina

A Quina 5401 será sorteada nesta quarta-feira. Confira como apostar e concorrer no próximo concurso:

A cartela da Quina possuí 80 números;

Escolha de 5 a 15 números e marcar;

Ou é possível escolher o modo surpresinha, o qual o sistema da loteria escolhe os números;

E pronto, só aguardar o resultado às 20h.

Para mais informações sobre o resultado do concurso 5401 da Quina de ontem, acesse o site da Loterias Caixa! Continue acompanhando os resultados de loteria no DCI.

