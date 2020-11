Resultado da Quina 5417: prêmio de hoje acumula e vai a R$ 4,4 milhões

Ninguém acertou o resultado da Quina 5417 da noite desta segunda-feira, 16 de novembro. Os números sorteados foram 01 34 47 61 80. Como ninguém acertou as 5 dezenas sorteadas, o prêmio acumulou em R$ 4,4 milhões para o próximo sorteio.

O sorteio foi realizado às 20 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Para acompanhar a gravação do sorteio, basta acessar o perfil da Caixa no Youtube.

Resultado da Quina 5417 nas demais faixas

Apesar de ninguém acertar o resultado principal da Quina 5417 de hoje, muitos apostadores ainda foram premiados.

Primeiramente, com 4 acertos, 43 apostas garantiram R$ 11.086,42. Em seguida, 3.835 apostas acertaram 3 números e levaram R$ 186,92. Por fim, com 2 acertos, 102.889 apostas ganharam R$ 3,83.

Além disso, outras informações sobre o resultado da Quina de hoje podem ser conferidas aqui.

Como receber o prêmio da Quina?

Os sortudos que garantiram prêmios com a Quina 5417 de hoje podem ir até uma casa lotérica ou agência da Caixa para recebe a bolada.

Os apostadores que tiveram bilhetes premiados em até R$ 1.332,78, podem receber diretamente na lotérica. Já quem acertou o resultado da Quina 5417 e ganhou um prêmio maior, deve ir até uma agência para receber a bolada.

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina será na terça-feira (17), às 20h. Além disso, as apostas podem ser realizadas até uma hora antes da premiação.