Resultado da Quina 5420 de 19/11/20; prêmio é de R$ 6,4 milhões

O resultado da Quina 5420, que pode pagar prêmio de R$ 6,4 milhões, será divulgado a partir das 20 horas desta quinta-feira, dia 19 de novembro. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 5 dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e pode ser acompanhado ao vivo.

Ganhadores em tempo real Quina 5420

Resultado da Quina 54 sairá às 20h.

Saiba como aumentar as chances de ganhar na Quina.

Resultados anteriores da Quina

Concurso Data Resultado 5419 18 de novembro 13-66-08-62-67 5418 17 de novembro 66 35 53 44 22 5417 16 de novembro 61 34 47 01 80 5416 14 de novembro 10 06 29 09 38 5415 13 de novembro 04 18 24 65 73 5414 12 de novembro 11 21 37 61 70 5413 11 de novembro 01 04 06 08 56 5412 10 de novembro 06 37 38 70 71 5411 9 de novembro 18 30 31 36 60 5410 7 de novembro 01 04 21 26 46 5409 6 de novembro 16 22 27 41 75

Além disso, outros resultados da Quina podem ser conferidos por aqui.

Como receber o prêmio da Quina de hoje?

Dependendo do resultado da Quina 5420 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, pois o prêmio do resultado da Quina 5420 tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, fico atento ao seu bilhete!