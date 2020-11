Resultado da Quina 5423: prêmio acumulou e vai a R$ 2,3 milhões

Ninguém acertou o resultado da Quina 5423 da noite desta segunda-feira, 23 de novembro. Os números sorteados foram 02 23 28 63 64. Como ninguém acertou as 5 dezenas sorteadas, o prêmio acumulou em R$ 2,3 milhões para o próximo sorteio.

O sorteio foi realizado às 20 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Para acompanhar a gravação do sorteio, basta acessar o perfil da Caixa no Youtube.

Resultado da Quina 5423

Confira a seguir o resultado nas demais faixas de premiação de hoje.

4 acertos

53 apostas ganhadoras, R$ 7.923,16.

3 acertos

3.959 apostas ganhadoras, R$ 159,50.

2 acertos

105.056 apostas ganhadoras, R$ 3,30.

Veja mais detalhes sobre o resultado da Quina 5423 por aqui.

Como receber o prêmio da Quina de hoje?

Dependendo do resultado da Quina 5423 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, pois o prêmio do resultado da Quina 5423 tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, fico atento ao seu bilhete!

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina será realizado na terça-feira, 24 de novembro, às 20h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.