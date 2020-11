Resultado da Quina 5427: prêmio acumula e vai a R$ 6,7 milhões

Ninguém acertou o resultado da Quina 5427 desta sexta-feira, dia 27 de novembro. Os números sorteados foram 18-36-10-78-23. Como ninguém acertou as 5 dezenas sorteadas, o prêmio acumulou em R$ 6,7 milhões para o próximo sorteio.

Resultado da Quina 5427

Confira a seguir o resultado nas demais faixas de premiação de hoje.

4 acertos – 101 apostas ganhadoras, R$ 6.290,88;

3 acertos – 7.562 apostas ganhadoras, R$ 126,34;

2 acertos – 176.699 apostas ganhadoras, R$ 2,97.

Veja mais detalhes sobre o resultado da Quina 5427 por aqui.

Como receber o prêmio da Quina de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Quina hoje, há duas opções.

Caso o prêmio seja menor que R$ 1.332,78, é bem simples, basta ir até uma lotérica para receber. Entretanto, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa.

Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. E lembre-se de levar o bilhete premiado junto dos documentos pessoais.

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina será realizado no sábado, 28 de novembro, às 20h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.

