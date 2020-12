Resultado da Quina 5436: prêmio acumula e vai a R$ 4,4 milhões

Ninguém acertou o resultado da Quina 5436 desta terça-feira, 8 de dezembro. Os números sorteados foram 77 – 75 – 60 – 41 – 35. Como ninguém acertou as 5 dezenas sorteadas, o prêmio acumulou em R$ 4,4 milhões para o próximo sorteio.

Resultado da Quina 5436 – prêmios das demais faixas

Confira a seguir o resultado nas demais faixas de premiação de hoje.

4 acertos – 44 apostas ganhadoras, R$ 10.959,93;

3 acertos – 3.774 apostas ganhadoras, R$ 192,14;

2 acertos – 98.161 apostas ganhadoras, R$ 4,06.

Veja mais detalhes sobre o resultado da Quina 5436 por aqui.

Como receber o prêmio da Quina concurso 5436?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Quina concurso 5436, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

A gravação do sorteio fica disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

O próximo sorteio da Quina será realizado na quarta-feira, 9 de dezembro, às 20h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.

