Resultado da Quina 5484; veja os números de hoje 4/2/2021

Os números sorteados no resultado da Quina 5484 desta quinta-feira (04) serão divulgados a partir das 20h. O prêmio do sorteio de hoje é de R$ 3,6 milhões e pode sair para o apostador que acertar as cinco dezenas.

Veja os números sorteados da Quina 5484:

Todos os resultados da Quina

Confira o resultado da Quina 5483, sorteado na quarta-feira, 03 de fevereiro (03/02). Os números sorteados foram: 01 02 57 79 54

Confira o resultado da Quina 5482, sorteado na terça, 02 de fevereiro (02/02). Os números sorteados foram: 70 25 40 27 63.

Confira o resultado da Quina 5481, sorteado na segunda, 01 de fevereiro (01/02). Os números sorteados foram: 42 52 74 73 62.

Confira o resultado da Quina 5480, sorteado no sábado, 30 de janeiro (30/01). Os números sorteados foram: 13 34 55 57 59.

Confira o resultado da Quina 5479, sorteado na sexta-feira, 29 de janeiro (29/01). Os números sorteados foram: 28 33 41 69 74.

Confira o resultado da Quina 5478, sorteado na quinta-feira, 28 de janeiro (28/01). Os números sorteados foram: 33 79 35 74 28.

Confira o resultado da Quina 5477, sorteado na quarta-feira, 27 de janeiro (27/01). Os números sorteados foram: 76 06 12 14 13.

Confira o resultado da Quina5476, sorteado na terça-feira, 26 de janeiro (26/01). Os números sorteados foram: 10 45 75 16 63.

Confira o resultado da Quina 5475, sorteado na segunda-feira, 25 de janeiro (25/01). Os números sorteados foram: 37 42 79 23 46.

Confira o resultado da Quina 5474, sorteado no sábado, 23 de janeiro (23/01). Os números sorteados foram: 20 46 33 41 67.

Os sorteios ficam gravados no perfil da Caixa no Youtube.

Quina

A Quina é uma das Loterias que mais possuem concursos ao longo da semana. São seis dias, de segunda a sábado, com sorteios sempre às 20h. Os apostadores de todo o Brasil podem fazer a fezinha nas casas lotéricas ou pelo internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br) até uma hora antes do sorteio.

No sorteio da Quina, em cada aposta premiada, será pago apenas uma faixa de premiação, ou seja, a de maior quantidade de acerto. Para ganhar em mais faixas de premiação, com apenas uma aposta, basta jogar mais números no volante e concorrer a uma quantidade maior de prêmios.

Quando nenhuma aposta é premiada na faixa principal do sorteio da modalidade, os valores acumulam para o próximo concurso.