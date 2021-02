Resultado da Quina 5491: aposta de Goiás leva sozinha R$ 4,9 milhões

Um apostador de Americano do Brasil (GO) acertou sozinho o resultado da Quina 5491 desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Ao todo, o prêmio do sorteio foi de R$ 4.930.749,44. Confira as dezenas sorteadas na Quina de hoje:

19 – 69 – 55 – 04 – 07

Teve ganhador na Quina 5491 de hoje?

Apenas uma aposta conseguiu acertar os cinco números do resultado da Quina 5491 e faturou a bolada milionária da faixa principal. As demais faixas de premiação ainda pagaram diversos prêmios.

5 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 4.930.749,44;

4 acertos – 148 apostas ganhadoras, R$ 4.488,19;

3 acertos – 9.916 apostas ganhadoras, R$ 100,73;

2 acertos – 208.130 apostas ganhadoras, R$ 2,63.

Os ganhadores podem retirar os prêmios de duas maneiras. Primeiro, se a aposta ganhadora tenha um valor bruto de R$ 1.903,98, a movimentação só pode ser feita em uma Agência da Caixa. Caso o valor do prêmio seja menor, a retirada pode ser feita em qualquer casa lotérica.

Para acompanhar todas as gravações dos sorteios da Lotofácil, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Sorteio da Quina de hoje (12/02/2021)

Próximo sorteio da Quina

Neste sábado, dia 13 de fevereiro, tem sorteio da Quina! O prêmio de R$ 700 mil pode sair para o apostador que acertar as dezenas premiadas. O bilhete simples do jogo, com cinco números, custa R$ 2,00. Pagando um valor maior pela aposta, é possível apostar mais números e ter mais chances de ganhar o prêmio.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).