Resultado Quina 5503: prêmio acumula e vai a R$ 17 milhões

Para a felicidade de alguns apostadores, o resultado da Quina 5503 desta segunda-feira (01) acumulou e agora vale um prêmio ainda maior, de R$ 17 milhões, no próximo concurso. Ninguém acertou as dezenas sorteadas hoje que foram 19 70 60 23 80.

As demais faixas de prêmios de menor valor ainda pagaram diversos prêmios. A quadra do sorteio pagou R$ 8.469,57 a 120 apostas ganhadoras. Já o terno pagou R$ 157,75 a 9.688 bilhetes premiados. Por fim, com dois acertos, o duque pagou R$ 3,70 a 226.657 apostas ganhadoras.

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina não está longe. Corre nesta terça-feira, dia 02 de março, o concurso que tem prêmio estimado em R$ 17 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19 horas nas casas lotéricas ou pela internet.

O jogo da Quina é um dos mais simples de ser feito. Basta escolher, no mínimo, cinco números no volante que tem 80 dezenas disponíveis. O valor da aposta simples é R$ 2,00, um dos jogos mais baratos das Loterias Caixa.

Da arrecadação do concurso da Quina, 43,35% é retirado para pagar o prêmio bruto. A partir do valor montante, cada faixa de prêmios fica dividida da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números;

19% entre os acertadores de 4 números;

20% entre os acertadores de 3 números;

11% entre os acertadores de 2 números.

A gravação dos resultados da Quina podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.