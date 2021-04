Duas apostas acertam resultado da Quina 5531 e ganham R$ 7,4 milhões

Uma aposta de Niterói, no Rio de Janeiro, e outra de São José do Rio Preto, em São Paulo, acertaram o resultado da Quina 5531 e ganharam R$ 7,4 milhões cada. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e teve as seguintes dezenas: 04-07-13-30-41.

Nas outras faixas de premiação, a modalidade distribuiu: R$ 3,7 mil para quatro acerto, R$ 97 para três acertos, R$ 2, 68 para dois acertos. O sorteio foi transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Como receber o prêmio do resultado da Quina 5531?

O apostador que faturou marcando em alguma faixa, pode receber prêmio menor que R$ 1.332,78 em lotéricas ou agências da Caixa. Se o valor for maior, o resgate só pode ser feito em agências da Caixa.

Além do bilhete premiado, o ganhador também precisa levar documentos de identidade para receber a sua parte. Os prêmios da Quina 5530 precisam ser resgatados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

O próximo sorteio da Quina está previsto para segunda-feira, dia 05 de abril, e tem o prêmio estimado em R$ 700 mil. As apostas para o concurso 5531 podem ser feitas em casa lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Um jogo simples, com cinco números sai por R$ 2, mas as Loterias Caixa permite adicionar até 15 números para aumentar a chance de ganhar. Neste caso, o apostador precisa pagar mais de R$ 6 mil se quiser chegar mais perto de acertar o resultado da Quina levar a bolada.

Outra opção para aumentar a chance de ganhar é participando de um bolão. O bolão sai por no mínimo R$ 10 e a cota por no mínimo R$ 3.

A chance de ganhar o prêmio de R$ 7,4 milhões com a aposta simples é de uma em cerca de 24 milhões. Concorrendo com 15 dezenas, a chance de faturar a bolada da Quina é de uma em 8 mil.

