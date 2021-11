Resultado da Quina 5696: números do sorteio de hoje, quarta (03/11)

O sorteio do resultado da Quina concurso 5696 será realizado hoje, quarta-feira (03), a partir das 20h (horário de Brasília). O apostador que conseguir marcar as cinco dezenas pode ganhar o prêmio que está acumulado em R$ 3,3 milhões.

Resultado da Quina concurso 5696

Veja os números sorteados no resultado da Quina de hoje:

Ganhadores da Quina

Todos os apostadores que acertarem a partir de dois números do resultado da Quina de hoje podem ganhar prêmios. Caso tenha mais de um sortudo na faixa principal, a Caixa então divide a bolada igualmente entre as partes.

Se não houver aposta premiada na primeira, segunda, terceira ou quarta faixa, os valores serão acumulados para a primeira faixa do concurso seguinte.

A chance de acertar os cinco números do resultado da Quina 5696 é de uma em 24.040.016. Mas o apostador que concorre com um jogo de 15 dezenas, tem a chance de uma em 8.005.

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer agência da Caixa, mas se a quantia for de até R$ 1.903,98 os sortudos também conseguem receber em lotéricas. É preciso apresentar o bilhete premiado, RG e CPF para conseguir o pagamento.

Valores a partir de R$ 10 mil são depositados no prazo mínimo de dois dias úteis. Quem realiza a aposta online (site ou aplicativo), também pode transferir o valor do prêmio para uma conta do Mercado Pago.

O prazo para retirar a quantia é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 5696. Além da sorte, veja também como aumentar as chances de como ganhar na quina.

Assista ao vídeo do último sorteio da Quina

