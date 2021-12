Resultado da Quina 5733 de sexta-feira, hoje (17/12/2021)

O resultado da Quina concurso 5733 será divulgado nesta sexta-feira, 17 de dezembro, a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio está acumulado em R$ 3,2 milhões e para ganhar é preciso acertar as cinco dezenas.

Resultado da Quina 5733

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Como ganha prêmio na Quina?

Todos os apostadores precisam acertar duas, três, quatro ou cinco dezenas do resultado da Quina concurso 5733 para conseguir faturar prêmio. O prêmio de R$ 2,5 milhões sai para a faixa principal, mas se houver mais de um ganhador a Caixa divide o valor igualmente entre as partes.

Nenhuma faixa da modalidade paga uma quantia fixa para os ganhadores, pois a Caixa distribui uma parte do valor arrecado no sorteio para todas as faixas.

A probabilidade de um jogador conseguir acertar o resultado da Quina concurso 5733 é de uma em mais de 24 milhões com a aposta simples de cinco números. Já a chance de faturar a bolada jogando com 15 números é de uma em cerca de oito milhões, de acordo com a Caixa.

O prêmio da Quina acumula? Caso não tenha acertador do resultado da Quina 5733 de hoje em qualquer faixa, o prêmio acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação.

Últimos números sorteados no resultado da Quina

Resultado da Quina concurso 5732 de quinta-feira (16/12/21): 34-51-56-65-71

Resultado da Quina 5731 de quarta-feira (15/12/21): 29-45-56-60-77

Resultado da Quina 5730 de terça-feira (14/12/21): 13-56-59-61-63

Resultado da Quina 5729 de segunda-feira (13/12/2021): 32-38-42-44-46

Resultado da Quina concurso 5728 de sábado (11/12/21): 30-43-54-76-77

Veja também os últimos resultados da Quina