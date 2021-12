Resultado da Quina 5735 de hoje, segunda-feira (20/12/2021)

Será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, o sorteio do resultado da Quina concurso 5735, hoje, segunda-feira, 20/12. A partir das 20h (horário de Brasília) os apostadores podem conferir os números e saber se ganharam o prêmio de R$ 12 milhões.

Resultado da Quina 5735

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Confira o resultado da Quina de hoje: 05-21-31-35-60.

Acompanhe o resultado da Lotofácil

Ganhadores do prêmio da Quina

Os apostadores que conseguirem adivinhar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina concurso 5609 de hoje vão receber prêmio. Caso tenha mais um ganhador na faixa principal, as Loterias Caixa divide a bolada de R$ 700 mil igualmente entre as partes.

Como receber o prêmio? Para fazer o resgate da quantia, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Todos os premiados tem o prazo de 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Quina 5609, para resgatar a quantia.

Acumulação – Se não tiver ganhador em qualquer faixa, dessa forma o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Veja também os resultados das loterias da Caixa sorteadas hoje