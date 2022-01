Resultado da Quina 5747 de quinta-feira (06/01/2022)

Nesta quinta-feira, 06 de janeiro, ocorre o sorteio dos números do resultado da Quina concurso 5747 a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio está estimado em R$ 1,6 milhão e sai para o apostador que acertar as cinco dezenas.

Resultado da Quina 5747

O apostador que acertar as cinco dezenas pode ganhar o prêmio da noite. Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Como ganhar prêmio na Quina?

O prêmio principal para o apostador que acertar o resultado da Quina 5747 completo. Mas também é possível faturar quantias menores marcando de duas a quatro dezenas.

Nesta modalidade, o valor do prêmio é definido após o rateio entre os ganhadores de cada faixa de acerto. A Caixa repassa 35%, da quantia destinada para o pagamento dos prêmios, para os acertadores das cinco dezenas.

O restante é distribuído da seguinte maneira: 15% para a faixa da quadra, 10% para a faixa do terno, 10% para a faixa do duque, 15% acumulam para a primeira faixa dos concursos de final 5 e 15% acumulam para a primeira faixa da Quina de São João.

Probabilidade

A probabilidade de um jogador conseguir acertar o resultado da Quina concurso 5747 é de uma em mais de 24 milhões com a aposta simples de cinco números. Nas demais faixas, os apostadores ficam mais perto de conseguir ganhar alguma quantia e a chance vai para uma em: 64.106 na quadra, 866 no terno e 36 no duque.

Já a probabilidade de faturar a bolada principal jogando com 15 números é de uma em cerca de oito milhões, de acordo com a Caixa.

