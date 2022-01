Resultado da Quina 5755 de hoje, sábado (15/01/2022)

Hoje, sábado (15), será divulgado o resultado da Quina concurso 5755 e o prêmio está acumulado em R$ 6,5 milhões. Os apostadores poderão saber a partir das 20h (horário de Brasília) se acertaram as cinco dezenas.

Resultado da Quina 5755

O bilhete registrado com as cinco dezenas do concurso pode faturar então o prêmio que está acumulado. Confira o resultado da Quina de hoje: 08-14-35-44-53.

Como ganhar prêmio na Quina?

Para ganhar prêmio, os apostadores precisam acertar duas, três, quatro ou as cinco dezenas do resultado da Quina concurso 5755. Nenhuma faixa de premiação paga uma quantia fixa para as apostas premiadas, pois o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

A Caixa repassa 35%, da quantia destinada para o pagamento do prêmios para o acertador das cinco dezenas do resultado da Quina 5755. Então o restante é distribuído da seguinte maneira: 15% para a faixa da quadra; 10% para a faixa do terno; 10% para a faixa do duque.

Outros 15% ficam acumulados para a primeira faixa do próximo concurso de final 5. Ainda fica acumulado 15% para a faixa principal da Quina de São João – concurso especial realizado anualmente.

Probabilidade de acertar o resultado da Quina

A probabilidade de um jogador conseguir acertar o resultado da Quina concurso 5755 é de uma em mais de 24 milhões com a aposta simples de cinco números. De acordo com a Caixa, nas demais faixas os apostadores ficam mais perto de conseguir ganhar alguma quantia.

Nesse caso, a chance vai para uma em: 64.106 na quadra (quatro acertos), 866 no terno (três acertos) e 36 no duque (dois acertos). Já a probabilidade de faturar a bolada principal jogando com 15 números é de uma em cerca de oito milhões, de acordo com a Caixa.

