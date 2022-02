Resultado da Quina 5769 de hoje, terça-feira (01/02/22)

O sorteio dos números do resultado da Quina concurso 5769 ocorre nesta terça-feira, 01 de fevereiro, a partir das 20h (horário de Brasília). Acertando as cinco dezenas os apostadores podem faturar o prêmio que está acumulado em R$ 10 milhões.

Resultado da Quina 5769

Os números sorteados na Quina 5769 foram: 15-16-20-31-55.

Como ganhar prêmio na Quina?

Todos os apostares que acertarem a partir de duas dezenas do resultado da Quina concurso 5769 conseguem ganhar prêmio. Para conseguir a quantia principal, é necessário marcar os cinco números sorteados.

Se mais de um jogador marcar todos os números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores. Nenhuma faixa da Quina tem valor fixo de premiação e a quantia dos ganhadores é definida após a divisão entre as partes.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver acertador do resultado da Lotofácil 5769 em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Como receber o prêmio?

Para receber os prêmios os apostadores precisam levar o bilhete premiado emitido pela casa lotérica, RG e CPF.

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer agência da Caixa, mas se a quantia for de até R$ 1.903,98 dá para retirar em lotéricas. Valores a partir de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois úteis.

Quem realiza a aposta online, pelo site ou pelo aplicativo das Loterias, também pode transferir o valor dos prêmios para uma conta do Mercado Pago. Todos os sortudos tem até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 5769 para sacar o prêmio.

A Caixa envia os valores não resgatados para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Qual é a chance de ganhar?

A chance de acertar os cinco números do resultado da Quina 5769 é de uma em 24.040.016. Mas o apostador que concorre com uma aposta de 15 dezenas, a chance é de uma em 8.005.

