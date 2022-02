Resultado da Quina 5780 de hoje, segunda-feira (14/02)

Os números do concurso da Quina são sorteados a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Resultado da Quina concurso 5780, que pode pagar prêmio de R$ 1,4 milhão, será divulgado a partir das 20 horas desta segunda-feira (14). Para levar a bolada, o apostador deve acertar as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio, de acordo com as Loterias Caixa.

Resultado da Quina 5780 de hoje

Confira os números sorteados na Quina 5780 de hoje: 05-30-52-62-75.

De acordo com informações da Caixa, a Quina tem quatro faixas de premiação o maior prêmio vai para quem consegue acertar as cinco dezenas. Para cada faixa, são destinadas porcentagens da quantia destinada para premiação e, portanto, o valor final é definido após o rateio entre os ganhadores.

Assista o vídeo do sorteio da Quina

Como ganhar na Quina

Acertando no mínimo duas dezenas do resultado da Quina concurso 5780 os apostadores já conseguem ganhar prêmio. Para conseguir a quantia principal, é necessário marcar os cinco números sorteados.

Se mais de um jogador marcar todos os números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores. Nenhuma faixa tem valor fixo de premiação e a quantia dos ganhadores é definida após a divisão entre as partes.

A probabilidade de faturar o prêmio com uma aposta simples de cinco dezenas é de uma em cerca de 24 milhões. Mas se o bilhete tiver 15 números, que é o máximo permitido por jogo, o apostador fica mais perto do prêmio já que a chance passa a ser de uma em 8 mil.

Programação das loterias da Caixa

Os sorteios das loterias ocorrem de segunda a sábado, sempre às 20 horas e o resultado por ser acompanhado em tempo real no DCI. Confira a programação:

Mega-Sena – Quarta e sábado

Quina – Segunda a sábado

Lotofácil – Segunda a sábado

Super 7 – Segunda, quarta e sexta

Dupla – Terça, quinta e sábado

Dia de Sorte – Terça, quinta e sábado

Timemania – Terça, quinta e sábado

Federal – Quarta e sábado