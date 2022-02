Resultado da Quina 5787 de terça-feira (22/02/22)

O resultado da Quina concurso 5787 será divulgado nesta terça-feira, 22 de fevereiro, em tempo real. O apostador que acertar todas as cinco dezenas pode ganhar o prêmio que está acumulado e estimado em R$ 15 milhões.

Resultado da Quina 5787 de hoje

Confira os números sorteados na Quina 5787 de hoje:

Como ganhar prêmio na Quina?

Acertando a partir de dois números os apostadores já podem faturar prêmio nesta modalidade. Já o valor principal só sai para o bilhete que tiver os cinco números do resultado da Quina concurso 5787.

Probabilidade

A probabilidade de faturar o prêmio principal com uma aposta simples de cinco dezenas é de uma em cerca de 24 milhões. Mas se o bilhete tiver 15 números, que é o máximo permitido por jogo, o apostador fica mais perto do prêmio já que a chance passa a ser de uma em 8 mil.

Para receber os prêmios, os sortudos precisam então levar o bilhete premiado com o resultado da Quina 5787. Os valores podem ser resgatados em qualquer agência da Caixa, mas se a quantia for de até R$ 1.903,98 os sortudos também conseguem receber em lotéricas.

Valores a partir de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois úteis. Quem realiza a aposta online, pelo site ou pelo aplicativo das Loterias, também pode transferir o valor dos prêmios para uma conta do Mercado Pago.

O prazo para receber o prêmio vai até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 5786. Caso o ganhador não faça o resgate dos valores, o dinheiro é repassado para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

