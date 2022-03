Resultado da Quina 5793 de hoje, quinta-feira (03/03)

Nesta quinta-feira, 03 de março, os apostadores podem conferir o resultado da Quina concurso 5793. O prêmio de hoje está estimado em R$ 700 mil e ganha o apostador que acertar todas as cinco dezenas sorteadas.

Resultado da Quina 5793 de hoje

Acertando pelo menos dois números dos sorteados na noite os apostadores já conseguem ganhar um prêmio da loteria. Confira o resultado da Quina 5793 de hoje: 13-22-51-66-72.

Como ganhar prêmio na Quina?

Para ganhar prêmio, os apostadores ter a sorte de acertar pelo menos dois números do resultado da Quina concurso 5793. A quantia principal só sai se algum bilhete for registrado com todas as cinco dezenas sorteadas.

Para receber os prêmios, os sortudos precisam então levar o bilhete premiado. Os valores podem ser resgatados em qualquer agência da Caixa, mas se a quantia for de até R$ 1.903,98 os sortudos também conseguem receber em lotéricas.

Valores a partir de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois úteis. Quem realiza a aposta online, pelo site ou pelo aplicativo das Loterias, também pode transferir o valor dos prêmios para uma conta do Mercado Pago.

O prazo para receber o prêmio vai até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 5793. Caso o ganhador não faça o resgate dos valores, o dinheiro é repassado para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

A chance de um apostador conseguir acertar as cinco dezenas da Quina concurso 5793 é de uma em cerca de 24 milhões. Mas se o bilhete tiver 15 números, que é o máximo permitido por jogo, o apostador fica mais perto do prêmio já que a chance passa a ser de uma em 8 mil.

Já os demais prêmios, concorrendo com um bilhete simples, a probabilidade é de uma em: 64.106 para quatro acertos, 866 para três acertos e 36 para dois acertos.

