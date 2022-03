Resultado da Quina 5804 de hoje, quarta (16/03/22)

A Caixa divulga nesta quarta-feira, 16 de março, o resultado da Quina concurso 5804 e o prêmio estimado é de R$ 8,5 milhões. O sorteio desta modalidade e das demais loterias ocorre no Espaço da Sorte, na Bela Vista, em São Paulo.

Resultado da Quina concurso 5804 de hoje

Veja o resultado da Quina de hoje e quantos números acertou:

Ganhadores da Quina

Marcando entre duas e cinco dezenas do resultado da Quina concurso 5804 de hoje os apostadores vão receber um prêmio de acordo com a faixa. Caso tenha mais um ganhador em qualquer uma das faixas, a Caixa divide a quantia igualmente entre as partes.

Se não houver ganhador em qualquer faixa, dessa forma o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação.

O sorteio do resultado da Quina 5804 e dos demais concursos ocorrem no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.

Últimos resultados da Quina

Quina Concurso 583 (de 15/03/2022)

06 07 17 56 71

Quina Concurso 582 (de 14/03/2022)

06 09 59 69 78

Quina Concurso 5801 (de 12/03/2022)

13 15 30 35 43

Quina Concurso 5800 (de 11/03/2022)

36 38 60 68 71

Quina Concurso 5799 (de 10/03/2022)

08 14 25 70 72

Quina Concurso 5798 (de 09/03/2022)

08 16 36 73 79

Quina Concurso 5797 (de 08/03/2022)

08 28 37 43 79

Quina Concurso 5796 (de 07/03/2022)

01 02 34 40 78

Quina Concurso 5795 (de 05/03/2022)

07 13 17 59 79

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe os resultados das loterias e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.