Resultado da Quina 5824 de hoje, quarta-feira (08/04/22)

Os números do resultado da Quina 5824 de hoje, sexta-feira, dia 8 de abril, serão sorteados a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio está estimado em R$ 7 milhões e ganha o apostador que acertar as cinco dezenas.

Resultado da Quina 5824

Hora de conferir se você levou a bolada do dia. Anote o resultado da Quina de hoje: 12 16 60 69 70

Detalhamento da Caixa

5 acertos –

4 acertos –

3 acertos –

2 acertos –

Confira os últimos sorteio da Quina e Aproveite para seguir o DCI no Google News

Ganhadores do prêmio da Quina de hoje

Se um apostador acertar os cinco números do resultado da Quina de hoje vai ganhar o prêmio principal de R$ 7 milhões. Também faturam os jogadores que conseguirem acertar duas, três ou quatro dezenas.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver ganhador em qualquer faixa, dessa forma o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para receber o prêmio, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Tem prazo para resgatar o prêmio da Quina? o prazo de 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Quina, para resgatar a quantia do prêmio.

Leia também >> Como ganhar na Lotofácil sem depender da sorte?