A Caixa realiza neste sábado, 9 de abril, o sorteio do resultado da Quina concurso 5825. Acumulado, o prêmio chega a R$ 12,5 milhões e pode sair para o bilhete que acertar as cinco dezenas.

Resultado da Quina 5825

Confira os números sorteados no resultado da Quina de hoje. A estimativa de prêmio do concurso 09/04/2022 é de R$ 12.500.000,00. Anote as dezenas do dia em breve.

Ganhadores da Quina

De acordo com informações da Caixa, a Quina tem quatro faixas de premiação o maior prêmio vai para quem consegue acertar as cinco dezenas. Para cada faixa, são destinadas porcentagens da quantia destinada para premiação e, portanto, o valor final é definido após o rateio entre os ganhadores.

Como receber o prêmio da Quina 5825?

Em agências da Caixa dos acertadores do resultado total ou parcial da Quina 5825 pode resgatar qualquer quantia. Contudo, se o prêmio for de até R$ 1.903,98, os ganhadores também conseguem retirar em casas loterias.

Os apostadores que registraram os jogos nos canais eletrônicos das Loterias Caixa e ganharam prêmio, podem transferir o valor para uma conta do Mercado Pago. Os sortudos têm o prazo de 90 dias corridos para solicitar o prêmio, pois, após esse período, as quantias são repassadas ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Os prêmio de R$ 10 mil ou mais são depositados em no mínimo dois dias úteis a partir da data de apresentação do bilhete.

Quando são realizados os sorteios da Quina?

Os sorteios da Quina ocorrem de segunda a sábado a partir das 20h (horário de Brasília) e são transmitidos ao vivo nas redes sociais da Caixa. Os globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa em São Paulo.

Confira também: últimos resultados da Quina