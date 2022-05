Resultado da Quina 5848 de hoje, segunda-feira (09/05)

Será que chegou seu grande dia de ser o vencedor da Quina? O sorteio foi realizado nesta segunda-feira, dia 9 de maio, às 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os números do resultado da Quina 5848 estão na sequência do texto.

Esta edição do concurso tem um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão a quem acertar as cinco dezenas premiadas. Caso ninguém acerte, a premiação será novamente acumulada.

Números do resultado da Quina 5848

Confira os números do resultado da Quina 5848 de hoje, com prêmio estimado em R$ 1,6 milhão:

Últimos resultados da Quina

Concurso 5847 (de 07/05/2022)

17-56-59-75-78

Concurso 5846 (de 06/05/2022)

05-57-59-66-73

Concurso 5845 (de 05/05/2022)

22-51-67-69-70

Premiação da Quina

Os apostadores que conseguirem adivinhar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina concurso 5848 de hoje vão receber prêmio. Caso tenha mais um ganhador na faixa principal, as Loterias Caixa divide a bolada do dia igualmente entre as partes.

Como receber o prêmio? Para fazer o resgate da quantia, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Todos os premiados tem o prazo de 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Quina 5609, para resgatar a quantia.

Acumulação – Se não tiver ganhador em qualquer faixa, dessa forma o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

