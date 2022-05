Resultado da Quina 5851 de hoje, quinta-feira (12/05)

Para ganhar no resultado da Quina 5851, o jogador deve cravar as cinco dezenas premiadas na noite desta quinta-feira, 12 de maio.

Os números que foram sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20h de hoje, serão revelados mais abaixo.

Veja o resultado da Quina 5851

Esse pode ser o seu momento de ganhar uma grande quantia em dinheiro. Confira agora os números sorteados nesta quinta no concurso 5851: em breve.

Disputada em seis edições por semana, a Quina tem acumulado sua premiação nos dois sorteios anteriores desta semana, ocorridos na terça, dia 10 de maio, e na quarta dia 11.

Devido a isso, o montante acumulado para ser entregue a quem escolher as cinco dezenas corretas já está estimado em R$ 2,5 milhões na noite desta quinta.

Uma das mais antigas loterias federais promovidas pela Caixa, a Quina tem um público bem fiel ao longo dos mais de 28 anos de existência. Caso você faça parte dos que acompanham a Quina, que tal assistir ao sorteio no Youtube da Caixa Econômica Federal (CEF):

Em breve.

Probabilidade de ganhar no resultado da Quina 5851

À primeira vista, acertar apenas cinco números parece uma tarefa simples, mas será que é mesmo quando se tem 80 numerais disponíveis?

As probabilidades de sair vitorioso no sorteio da Quina são calculadas pela Caixa de acordo com a quantidade de números marcados no volante. Funciona da seguinte forma:

Quando são preenchidos apenas os 5 números na Quina, a probabilidade de acerto fica de 1 em 24.040.016. Ou seja, uma chance em mais de 24 milhões. Caso você demarque seis números na cartela, a chance passa a ser de 1 em 4.006.669.

Para aqueles que apontam sete numerais no jogo, a probabilidade calculada é de 1 em 1.144.763. Subindo mais um pouco, quem aposta em 10 numerais no bilhete já vê as chances serem um pouco menos distantes. Elas passam a ser de 1 em 95.396.

Por fim, quem decide arriscar em 15 numerais de uma só vez, tem uma probabilidade de 1 em 8.005 para ser o sorteado. O preço para esse volante, no entanto, sobe para R$ 6.006,00.

Apostas na Quina

Com apostas iniciais de R$ 2,00, a Quina se notabiliza como um dos certames mais populares do Brasil. Para realizar apostas na Quina, o jogador deve selecionar de 5 a 15 numerais em um rol de 80 opções existentes no bilhete (1 a 80).

À medida que o apostador vai escolhendo mais dezenas para preencher, o preço a ser cobrado pela aposta aumenta, afinal as probabilidades tornam-se mais reais, ou melhor, menos remotas.

Quer saber mais sobre os concursos passados da Quina, acesse a página do concurso em nosso site e confira mais resultados.