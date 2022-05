Resultado da Quina 5852 de hoje, sexta-feira, 13 de maio

Resultado da Quina 5852: confira se acertou as dezenas premiadas

Mais um sorteio da Quina ocorre nesta sexta-feira, 13 de maio, e apostadores de todo o Brasil vivem a expectativa de serem contemplados com o prêmio do resultado da Quina 5852.

Apesar da “sexta-feira 13” ser considerado um dia de azar, você pode ser o jogador felizardo a ganhar uma bolada em dinheiro. Quem acertar as cinco dezenas de hoje leva para casa uma quantia prevista de R$ 3,3 milhões.

O resultado da Quina 5852 teve os seguintes números: divulgados em breve.

Acompanhe o resultado da Quina 5852

Atenção agora para checar os números do resultado da Quina 5852. Veja as dezenas premiadas: em breve.

Realizado todos os dias da semana, com exceção do domingo, o concurso da Quina pode ser assistido pela internet. Para isso, o apostador deve acessar a página da Caixa no Youtube ou Facebook a partir das 20h.

O evento ocorre sempre no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe por aqui: em breve.

Mesmo sendo um sorteio bem corriqueiro, a Quina não teve muitos jogadores ganhando prêmios máximos essa semana. Quando considerados os certames de segunda-feira para cá, apenas um apostador faturou a faixa principal, cravando as cinco dezenas corretamente.

Isso aconteceu no concurso 5848, na segunda, dia 9 de maio. Na ocasião, uma pessoa da cidade de Barueri, em São Paulo, conseguiu ganhar mais de R$ 1,5 milhão.

Faixa de Premiação do resultado da Quina 5852

Com apenas cinco números sendo almejados pelos apostadores, a Quina tem um formato de premiação que reconhece jogadores a partir de dois acertos, o chamado duque. Mais de 120 mil apostas alcançaram esta faixa de dois acertos no último sorteio.

Abaixo você conhece a porcentagem de premiação distribuída de acordo com cada número de acertos marcados pelo apostador.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Deste valor:

35% são destinados a quem acerta 5 números,

15% são destinados a quem acerta 4 números,

10% são destinados a quem acerta 3 números,

10% são destinados a quem acerta 2 números e

15% se junta ao acumulado dos ganhadores da Quina de São João.

Por fim, 15% são destinados a primeira faixa dos certames de final 5 promovidos pela Quina.

Esta proporção é feita a partir da arrecadação auferida pela Caixa, que destina 43,35% deste montante para a divisão do prêmio bruto entre os ganhadores de cada faixa.

Conseguiu acertar algumas dezenas após checar o resultado da Quina 5852? Já conferiu os volantes de sorteios passados? Não tem problema. É só clicar aqui e conferir cada edição dos últimos concursos da Quina.