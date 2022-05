Resultado da Quina 5854 de hoje, segunda-feira (16/05)

A Quina abre sua semana de sorteios com mais uma edição nesta segunda-feira, dia 16 de maio, às 20h. O evento é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Logo abaixo, aqui neste texto, você encontra o resultado da Quina 5854 e confere os números sorteados.

Desde a última segunda-feira sem um ganhador no prêmio máximo, concedido a quem crava os cinco numerais, a Quina vem acumulando há uma semana. Devido a esse fato, o certame de hoje tem um sabor a mais para os apostadores.

Quem acertar todos os números nesta noite poderá levar para casa o equivalente a R$ 5,5 milhões.

Veja aqui o resultado da Quina 5854

Para saber se o sortudo da noite de hoje foi você, só checando o volante preenchido. Então, boa sorte!

Anote agora o resultado da Quina 5854: em breve.

Caso deseje assistir à transmissão do concurso de hoje, saiba que a Caixa Econômica Federal (CEF) faz a exibição de todos os seus sorteios – de segunda a sábado – às 20 horas. O link é postado nas páginas de Facebook e Youtube do órgão federal. Veja abaixo: em breve.

Quina de São João: principal sorteio da Quina no ano se aproxima

Entre alguns dos principais concursos das Loterias Caixa, há sempre um sorteio especial ao longo do ano.

Enquanto a Mega-Sena acumula arrecadações por 12 meses para entregar uma premiação em dinheiro bem vultosa na chamada Mega da Virada, no fim do ano, a Quina possui outra data comemorativa em seu sorteio especial.

No dia 24 de junho, é a data da Quina de São João. Ao concurso é somada uma parte da arrecadação de cada certame realizado pela Quina no ano, com frequência de segunda a sábado. Com tantos concursos da Quina toda semana, uma bolada já foi arrecada para o prêmio na festa junina.

Até o certame do último sábado, dia 14 de maio, cerca de R$ 118 milhões integravam o montante para o São João. Faltando mais de um mês para esse sorteio especial, a tendência é que o total seja uma quantia capaz de mudar a vida do ganhador.

