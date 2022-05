Resultado da Quina 5855: confira as dezenas sorteadas hoje (17/05)

Para ser o vencedor no resultado da Quina 5855, o jogador deve acertar cinco dezenas premiadas na noite desta terça-feira, 17 de maio. Os números sempre são sorteados às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O concurso de hoje, que possui final de número 5, está com valor acumulado das edições passadas. Além disso, não houve ganhadores de cinco acertos nos certames mais recentes. O último ganhador da Quina foi sorteado há mais de uma semana, no dia 9 de maio.

Com isso, o prêmio da Quina 5855 foi crescendo e está estimado em nada menos do que R$ 11 milhões. Confira abaixo o resultado:

Veja aqui o resultado da Quina 5855

Já pensou se agora você consegue garantir aquela grana que vai mudar a sua vida de vez? Confira os números sorteados desta terça no resultado da Quina 5855: em breve.

Com mais de 28 anos de existência, a Quina é uma das loterias federais mais antigas do país. O concurso realizada seis edições por semana, exceto aos domingos.

Ficou curioso para acompanhar o sorteio? Confira abaixo no YouTube da Caixa Econômica Federal: em breve.

Qual é a probabilidade de ganhar um prêmio da Quina?

Acertar apenas cinco números parece uma tarefa simples. Mas levando em consideração que se tem 80 numerais disponíveis, será que é mesmo?

De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, quando o jogador preenche os cinco números na Quina, a probabilidade de acerto é de 1 em 24.040.016. Uma chance em 24 milhões! Já pensou?

Caso você escolha seis números na cartela, a chance passa para 1 em 4.006.669. Para quem aposta em sete numerais, a probabilidade é de 1 em 1.144.763.

Quem decide apostar em 15 numerais tem uma probabilidade de 1 em 8.000. O preço para esse volante sobe para R$ 6.006,00.

Como apostar na Quina?

Um dos sorteios mais populares do Brasil, as apostas iniciais ficam por R$ 2,00. Para fazer apostas na Quina, o jogador deve selecionar de 5 a 15 numerais entre as 80 opções apresentadas no bilhete. Os jogos podem ser feitos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto mais dezenas o jogador decidir preencher, maior é o valor cobrado pela aposta, pois, obviamente, as chances de ganhar se tornam menos remotas.

Para saber mais sobre os sorteios passados da Quina, clique aqui. Já para acompanhar os demais resultados das Loterias Federais, aproveite para acessar a nossa aba com todos os sorteios da Caixa.