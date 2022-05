Resultado da Quina 5858: números sorteados hoje, dia 20 de maio

Chegou a hora de você conhecer o resultado da Quina 5858. Assim como a Lotofácil, os concursos da Quina ocorrem de segunda a sábado, sempre às 20h. O sorteio é decidido no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A edição desta sexta-feira está com um prêmio estimado em R$ 700.000,00. Será que você vai sextar sabendo que receberá uma bolada em breve?

Resultado da Quina 5858

Confira os números sorteados no resultado da Quina 5858 de hoje (20):

Assista abaixo a transmissão ao vivo do sorteio, no YouTube da Caixa Econômica Federal: em breve.

Último vencedor da Quina

No concurso realizado ontem, dia 19 de maio, uma aposta ganhadora de Salvador (BA) levou o prêmio superior a R$ 13 milhões.

Essa bolada, acima do padrão para os sorteios da Quina, está acumulada. Mesmo com sorteios acontecendo em seis dias da semana, o prêmio da Quina já estava sem vencedores desde o dia 09 de maio.

Ainda na premiação de ontem, 79 apostas acertaram 4 números e ganharam R$ 7.601,74; 6.919 apostas acertaram 3 números e levaram R$ 82,66; e, na última faixa, com 2 acertos, 174.867 jogadores ganharam R$ 3,27.

Como ganhar o prêmio da Quina 5858

Acertar apenas cinco números não é t~]ao simples quanto parece. Com 80 opções numéricas disponíveis, a probabilidade é bem baixa.

De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, para o apostador que escolhe fazer a aposta mais comum, de apenas cinco números, a probabilidade de acerto é de 1 em 24.040.016: uma em 24 milhões.

Caso o jogador escolha seis números na cartela, as chances aumentam um pouco e se tornam 1 em 4.006.669. Quem aposta em sete numerais tem a probabilidade de 1 em 1.144.763. Já quem marca 10 numerais no bilhete fica com a probabilidade de 1 em 95.396.

Aqueles que querem ter o maior número de chances possíveis podem apostar em 15 numerais e ver sua probabilidade passar a ser 1 em 8.005. Porém essa aposta não sai barata: para marcar 15 números, o jogador deve desembolsar R$ 6.006,00.

Se você acompanha os resultados da Quina, fique atento para saber tudo sobre os últimos resultados desta loteria. Caso tenha interesse em saber mais informações sobre os outros concursos da Caixa, acompanhe tudo no DCI.