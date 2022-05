Resultado da Quina 5860: resultado de hoje, 23 de maio

Chegou a hora de você descobrir o resultado da Quina 5860! Será que foi a sua vez de ganhar um prêmio em dinheiro?

Para garantir o prêmio máximo da Quina 5860, o jogador deve acertar as cinco dezenas premiadas na noite desta segunda-feira, dia 23 de maio. Como sempre, o sorteio ocorre às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Quina 5860 em tempo real

Confira os números sorteados desta segunda-feira: em breve.

Aqui abaixo é possível você acompanhar como são feitos os sorteios das Loterias Caixa. Sempre às 20h, a transmissão é iniciada pelo Youtube do órgão federal.

Premiação da Quina

O prêmio da Quina 5860 está acumulado em R$ 2,3 milhões. Isso porque no certame do última sábado, dia 21 de maio, nenhum apostador cravou os 5 acertos necessários para ganhar a maior faixa da premiação.

Os maiores prêmios que saíram na data foram para 28 apostas ganhadoras da segunda faixa, de 4 acertos. Cada ganhador levou R$ 11.752,25 para casa.

O último sortudo a garantir o prêmio máximo da Quina foi de Salvador (BA). No dia 19 de maio, com 5 acertos, o apostador ganhou uma quantia estimada em R$ 13 milhões.

A Quina realiza 6 sorteios semanais, de segunda a sábado, sempre às 20h.

Como receber o prêmio do resultado da Quina 5860?

Se você foi um dos grandes ganhadores da Quina de hoje, parabéns! Aqui, você fica por dentro do que deve fazer na hora de resgatar o seu prêmio.

O prazo para todos os sortudos resgatarem os valores ganhos é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio. Os prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser resgatados tanto nas lotéricas credenciadas quanto nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal.

No caso do prêmio corresponder a um valor maior que este, o pagamento é feito apenas nas agências da Caixa.

Caso a recompensa seja de R$ 10 mil ou mais, o pagamento é feito no prazo mínimo de dois dias úteis contados a partir da data de apresentação do bilhete.

Em alguns casos, os ganhadores também podem solicitar a transferência do valor ganho para uma conta vinculada à plataforma Mercado Pago.

Se você acompanha os resultados da Quina, aproveite para conferir a aba com todos os sorteios do concurso. Caso queira saber mais informações sobre as demais lotéricas da Caixa, acompanhe tudo no DCI.