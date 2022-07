Resultado da Quina 5886 de hoje, sexta-feira (01/07/22)

O resultado da Quina 5886 será divulgado nesta sexta-feira, 1 de julho, a partir das 20 horas do horário de Brasília. O prêmio do concurso está estimado em R$ 4,7 milhões. No último sorteio, na quinta, nenhuma aposta acertou os cinco números.

Resultado da Quina 5886

Confira as dezenas do resultado da Quina 5886

Ganhador da Quina

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas. Todas as quantias podem ser resgatadas em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF, além do bilhete.

Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 outra opção é sacar em casas lotéricas credenciadas. O prazo para resgate dos valores é de 90 dias corridos a partir do sorteio do resultado da Quina.

Próximo sorteio da Quina – Neste sábado, 2 de julho, os apostadores que não levaram nada tem uma nova oportunidade. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

